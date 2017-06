Nürtingen (pol) - Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, an der Kreuzung Kirchheimer Straße und Werastraße ereignet hat. Ein 44-Jähriger war, nach Angaben der Polizei, mit seinem Auto auf der Kirchheimer Straße unterwegs und musste an der roten Ampel an der Kreuzung zur Werastraße als erstes von mehreren Fahrzeugen anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei erkannte er, dass von links ein Fahrzeug mit unverminderter Geschwindigkeit in die Kreuzung einfuhr. Trotz einer Notbremsung des Smart krachte der Peugeot noch seitlich in die Front des Smart. Nachdem auch der 44-jährige Fahrer des Peugeot angab, bei Grün eingefahren zu sein, sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer eines roten Kleinwagens, der die Kreuzung vor dem Peugeot passierte. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen.

Anzeige