Anzeige

Wendlingen (pol) - Ein Juwelier ist nach Angaben der Polizei am Montag Opfer eines Trickdiebes geworden. Der bislang unbekannte Täter betrat um die Mittagszeit das Geschäft in der Ulmer Straße. Der Unbekannte täuschte Kaufinteresse vor und ließ sich mehrere Schmuckstücke zeigen. Zudem verhandelte er noch mit dem Verkäufer wegen des Preises. Unter dem Vorwand zu wenig Geld dabei zu haben, verließ er den Laden und gab an, schnell zur Bank zu gehen. Im Anschluss fehlten eine grobgliedrige Panzerkette mit einem strukturierten Kreuzanhänger sowie ein Goldring im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Der Dieb ist zirka 1.80 Meter groß und dunkelhäutig. Er hat kurze, schwarze Haare und sprach hauptsächlich Französisch sowie schlecht Deutsch und ein wenig Englisch. Der Mann trug eine auffallende weiße Jeanshose und eine dunkle Jacke. Hinweise werden an den Polizeiposten Wendlingen unter Telefon 07024/92099-0 erbeten.