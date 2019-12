Mehr zum Thema Wendlingen: Brand in Kindergarten

Wendlingen (pol) In unmittelbarer Nähe des Kindergartens in der Bismarckstraße sind am Mittwochmorgen mehrere eingeworfene Fensterscheiben und versuchte Einbrüche zur Anzeige gebracht worden. Laut Angaben der Polizei wurden die Taten hauptsächlich im Zeitraum zwischen 5.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Unterboihinger Straße, Olgastraße, Blumenstraße, Küferstraße und Stuttgarter Straße wahrgenommen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit dem Brand des Kindergartens. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder Geräusche jeglicher Art wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07022/9224-0 zu melden.