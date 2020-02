Wendlingen/Kirchheim (pol)Zwei unbekannte Männer haben am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 eine schwangere Frau geschubst und geschlagen. Nach derzeitigen Informationen geriet die Frau mit den beiden Unbekannten zwischen Wendlingen und Ötlingen offenbar in eine verbale Streitigkeit. In deren Verlauf wurde die Schwangere wohl von den Männern geschubst, wobei ihr einer der Unbekannten mit seinem Ellenbogen in den Bauch geschlagen haben soll.

Die mutmaßlichen Täter verließen die S-Bahn mit dem Halt am Bahnhof Ötlingen. Die Geschädigte fuhr weiter nach Kirchheim und meldete sich erst später bei der Polizei. Sie hatte zwar keine erkennbaren Verletzungen, wurde aber aufgrund der Schwangerschaft von alarmierten Rettungskräften für eine Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Mittelpunkt der Bundespolizeilichen Ermittlungen steht nun eine Auswertung der Videodaten des Zuges. Die beiden Unbekannten werden als 17-20 Jahre alte Männer beschrieben. Einer der beiden soll mit einem blauen Parka, einer schwarzen Jogginghose und grauen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Der zweite soll eine orangefarbene Jacke, eine rote Hose sowie grüne Sportschuhe getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der Bundespolizei zu melden.