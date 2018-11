Anzeige

Wendlingen (pol)Ein 67-jähriger Autofahrer war am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Ortsmitte Wendlingen unterwegs, als sich der Verkehr vor ihm zurückstaute. Laut Polizeiangaben konnte der Mann die Verkehrslage nicht überblicken. Trotzdem scherte er aus der Kolonne aus, um sie auf der Gegenfahrspur zu überholen. Dabei übersah er, dass an der Einmündung zur Küferstraße das erste wartende Fahrzeug eine Lücke freigelassen hatte, um einen 38-Jährigen die Ausfahrt zu ermöglichen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem 67-Jährigen fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 0,8 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten und er musste sich eine Blutentnahme übergehen lassen. Die beiden beschädigten Autos wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Es ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.