Wendlingen (pol)Gewaltsam hat sich ein Unbekannter am Montag sowohl an der Terrassentür als auch am Inventar eines Wohnhauses in der Blumenstraße zu schaffen gemacht. Der Täter brach nach Angaben der Polizei zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr zunächst die Tür und danach im Inneren eine Kommode und einen Schreibtisch auf. Außerdem suchte er in den Schränken nach Wertgegenständen. Wie bislang bekannt, entwendete der Einbrecher mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Wendlingen wurde bei der Tatortarbeit durch Kriminaltechniker unterstützt.