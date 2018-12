Anzeige

Wendlingen (pol)Ein Radfahrer ist am frühen Mittwochmorgen in Wendlingen tödlich verunglückt. Der 71-Jährige war nach Polizeiangaben mit seinem Pedelec in der Lindengasse in Richtung Kirchstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Passantin fand den Verunglückten kurz vor 5 Uhr unter seinem Fahrrad liegend und verständigte die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.