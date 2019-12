Wendlingen (pol)Einen Schaden von etwa 20.000 Euro hat ein 57-jähriger Lkw-Fahrer am frühen Montagmorgen auf dem Parkplatz an der B 313 bei Wernau angerichtet. Der Mann wollte nach Angaben der Polizei gegen 3.15 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz ausparken, um nachfolgend in die Bundesstraße in Richtung Köngen einzufahren. Mit seinem tonnenschweren Fahrzeug blieb er dabei an einem ordnungsgemäß geparkten anderen Sattelzug hängen. Verletzt wurde niemand, allerdings stellten die Polizeibeamten bei dem 57-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Sein Führerschein wurde umgehend beschlagnahmt und er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.