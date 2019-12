Wendlingen (pol)In ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße ist ein Unbekannter am Sonntagnachmittag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte anschließend in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei mehrere hundert Euro Bargeld in die Hände, mit denen er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt.