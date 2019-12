Wendlingen (pol) Am Silvestermorgen ist ein älterer Mercedes-Benz aufgrund lokalem Glatteis in die Leitplanken gekracht. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 49-Jähriger gegen 08.30 Uhr auf der Bundesstraße 313 von Wernau Richtung Wendlingen und geriet kurz nach der Ausfahrt Köngen-Süd aufgrund von Glatteis in die Mittelleitplanke. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw, sowie an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Von den zwei Fahrspuren der B313 Richtung Nürtingen musste während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde ein Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.