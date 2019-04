Wendlingen (pol)In einen Büroraum in der Wendlinger Stadthalle ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. In der Zeit von 20 Uhr abends bis kurz vor acht Uhr morgens gelangte ein bislang unbekannter Täter laut der Polizei vermutlich über eine Fluchttür ins Innere der Stadthalle. Dort hebelte er die Eingangstür zum Büroraum der Volkshochschule auf und durchwühlte diesen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.