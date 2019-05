Wendlingen (pol) Vermutlich in der Nacht zum Sonntag ist in eine Gaststätte in der Schäferhauser Straße eingebrochen worden. Der Pächter stellte am Vormittag den Einbruch fest und verständigte gegen 10.20 Uhr die Polizei. Über eine aufgehebelte Tür und eine eingeschlagene Scheibe gelangte der Täter ins Innere. Im Thekenbereich wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher einen neuen, noch verpackten Grill im Wert von 500 Euro.