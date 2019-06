Wendlingen (pol)Ein verbotswidriges Abbiegemanöver hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und zwei stark beschädigten Fahrzeugen geführt. Eine 43-Jährige war nach Polizeiangaben um 15.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße von der B 313 herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Trotz eines Verbotsschilds wollte die Frau nach links in die Unterboihinger Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Piaggio MP3 eines 26-Jährigen, der stadtauswärts unterwegs war. Das Kraftrad des jungen Mannes wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen. Mit leichten Verletzungen musste der Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Im einsetzenden Berufsverkehr kam es zu leichten Behinderungen.