Wendlingen (pol)Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen in ein Vereinsheim im Gewerbepark in der Schäferhauser Straße eingebrochen. Der Täter gelangte laut der Polizei auf unbekannte Art in das Areal und brach die Eingangstür des Gebäudes zu den Vereinsräumen auf, die er nach Stehlenswertem durchsuchte. Im Innern öffnete er unter anderem noch eine weitere Tür gewaltsam und flüchtete nach der Tat unerkannt. Über das Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der Einbruch wurde am Mittwoch gegen 10 Uhr festgestellt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.