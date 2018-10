Anzeige

Wendlingen (pol)In den Kindergarten in der Alleenstraße ist ein Unbekannter über den vergangenen Feiertag eingebrochen. Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, hebelte der Einbrecher laut der Polizei eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und gelangte so in den Kindergarten. Weil dort aber nichts Wertvolles zu finden ist, machte er sich über die Kaffeekasse her und ließ diese samt einem geringfügen Bargeldbetrag mitgehen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.