Wendlingen (pol)Über ein eingeschlagenes Fenster ist ein Einbrecher zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Kirchheimer Straße gelangt. Der Täter suchte laut der Polizei anschließend nach Stehlenswertem und dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck erbeutet haben. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an den Tatort aus.