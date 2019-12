Wendlingen (pol)Am Mittwoch um 06.42 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand in der Bismarckstraße gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache brach in dem dort untergebrachten Kindergarten ein Brand aus. Wie die Polizei mitteilte, drang über einen Verbindungsbau der Rauch auch in ein Mehrfamilienhaus in der Traubenstraße ein. Dessen Bewohner wurden deshalb vorsorglich evakuiert. An dem Kindergarten, in dem sich nach bisherigem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Brandentdeckung keine Personen aufhielten, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Ein Angehöriger der Feuerwehr Wendlingen verletzte sich im Rahmen der Brandbekämpfung leicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.