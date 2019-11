Wendlingen (pol)Ein 68-jähriger Fußgänger ist am Mittwochnachmittag von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge lief der Mann gegen 17.45 Uhr den Gehweg der Brückenstraße entlang und wollte die Traubenstraße geradeaus überqueren. Dabei wurde er von einer 80-jährigen Seat-Lenkerin, die von der Brückenstraße herkommend nach rechts in die Traubenstraße abbog, offenbar übersehen und angefahren. Hierdurch kam der Fußgänger zu Fall. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert.