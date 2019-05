Wendlingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Kapellenstraße zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz nach 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem der Rettungsleitstelle laut der Polizei Rauch aus einer der Wohnungen gemeldet worden war. Wie sich in der Folge herausstellte, hatten die Bewohner offenbar Babyflaschen in einem Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und die Wohnung kurzzeitig verlassen. Durch das angeschmorte Plastik war es anschließend zur Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr nahm den Topf vom Herd und lüftete das Gebäude gründlich.

Weil der 32 Jahre alte Wohnungseigentümer dem Rauch mehrere Minuten lang ausgesetzt war, wurde er vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nennenswerter Schaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften im Einsatz.