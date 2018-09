Anzeige

Kirchheim (pol)Unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls eines Pkw ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Kirchheim gegen 21-jährigen Mann aus Wendlingen. Er steht im Verdacht, am Donnerstagabend einen älteren VW Golf gestohlen zu haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der gambische Staatsangehörige gegen 19.35 Uhr in den auf dem Gelände eines Autohändlers in der Stuttgarter Straße unverschlossen abgestellten Wagen eingestiegen und mit hoher Geschwindigkeit weggefahren sein. Begünstigt wurde der Diebstahl durch den Umstand, dass sich zum Tatzeitpunkt offenbar der Schlüssel im Fahrzeug befand. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Auto nach kurzer Zeit auf einem Feldweg bei Bodelshofen festgestellt werden, wobei der 21-Jährige hinter dem Steuer saß. Da er offenkundig unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Mann nicht vorlegen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Freitagmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.