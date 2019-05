Kreis Esslingen (red) Am Dienstagmorgen kam es auf der A8 kurz nach der Anschlussstelle Kirchheim-West in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Zusammenstoss zweier Pkw. Nach ersten Angaben wurden dabei zwei Personen verletzt und mussten in umliegende Kliniken verbracht werden. Die Feuerwehr Kirchheim war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.