Wendlingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagmittag auf der Ulmer Straße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt, wie die polizei mitteilt. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf war gegen 12 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Weil sie laut Polizei durch ein mitfahrendes, einjähriges Kleinkind abgelenkt war, erkannte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 5er BMW abbremste, um abbiegen zu können. Nahezu ungebremst krachte sie mit großer Wucht ins Heck des BMW. Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin und die 29-jährige Mitfahrerin im BMW leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet. Der 40-jährige BMW-Fahrer und die beiden jeweils einjährigen Kinder in beiden Autos blieben unverletzt. Der BMW und der Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden fiel laut Polizei mit etwa 13.000 Euro beträchtlich aus.