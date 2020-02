Wendlingen (pol)Ein Verkehrsunfall infolge von Alkoholeinfluss hat sich am Samstag gegen 12 Uhr am Kreisverkehr Unterensinger-/Wertstraße in Wendlingen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Peugeot-Fahrer die Unterensinger Straße in Richtung Nürtingen. Am Kreisverkehr zur Einmündung Wertstraße missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Fiat, der von einer 53-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille.

Beim 81-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.