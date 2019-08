Wendlingen (pol)Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagmorgen gegen 8.25 Uhr am Bahnhof in Wendlingen einen 22-jährigen Mann seiner Wertsachen beraubt. Der auf einer Bank am Bahnsteig 2/3 sitzende Mann wurde nach Angaben der Polizei von zwei bislang unbekannten Personen zunächst angesprochen. Im weiteren Verlauf hielt ein Täter den Geschädigten von hinten an den Armen fest, während der zweite den Geldbeutel und das Smartphone aus den Hosentaschen des alkoholisierten Geschädigten nahm.

Beide Männer wurden als dunkelhäutig und circa 30 Jahre alt beschrieben. Der erste Täter hatte einen auffallenden Bart und trug einen schwarzen Langarmpullover, schwarze Schuhe und eine weiße Hose. Der zweite war dünn und groß, trug eine schwarze Hose und ein auffallend langes rotes T-Shirt, weisse Schuhe und ein schwarzes Basecap. Beide Personen flüchteten in Richtung Heinrich-Otto-Straße. Zeugenhinweise an Polizeirevier Nürtingen, Tel., 07022/9224-0.