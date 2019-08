Wendlingen (pol)Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat. Ein 32-jähriger Fahrer eines BMW war nach Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr auf der Wertstraße unterwegs und wollte dieser an einer abknickenden Vorfahrtstraße nach links in Richtung Wilhelm-Maier-Straße folgen. Dort kam es zur Kollision mit einem Mercedes Sprinter eines 22-Jährigen, der aus einem untergeordneten Teil der Wertstraße in die Vorfahrtsstraße einfuhr. Der BMW war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.