Anzeige

Wendlingen (pol)Am Samstag gegen 14.45 Uhr ist es in der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw wollte nach Angaben der Polizei in eine Parklücke einparken. Hierzu setzte er den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts und holte etwas nach links aus. Als er dann in die Lücke einfahren wollte, wurde er von einem von hinten heranfahrenden 18-jährigen Fahrer eines Motorrollers rechts überholt, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Rollerfahrer stürzte hierauf wobei er und sein ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer sich leichtere Verletzungen zuzogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.