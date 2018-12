Anzeige

Wendlingen (pol)Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L1250 zwischen Wendlingen und Oberboihingen geführt. Ein 60-Jähriger war nach Polizeiangaben kurz nach 7 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Nürtinger Straße in Richtung Oberboihingen unterwegs und wollte an der Zufahrt zur dortigen Baustelle nach links einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Peugeot 206, dessen 50 Jahre alte Fahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Der Peugeot war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden an beiden Autos wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Durch die verunfallten Fahrzeuge war die Fahrbahn zeitweise so blockiert, dass sich der Verkehr in beide Richtungen zurückstaute.