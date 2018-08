Anzeige

Esslingen (pol) Am Samstagabend gegen 18.15 Uhr ereignete sich in Esslingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein 70-jähriger Mercedesfahrer aus Schorndorf hielt zunächst in der Mülbergerstraße in Fahrtrichtung Hirschlandstraße am rechten Fahrbahnrand an. Da er in der Gegenrichtung einen freien Parkplatz sah, wollte er verbotenerweise wenden. Hierbei übersah er einen von hinten herannahenden 22-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner BMW ebenfalls in Richtung Hirschlandstraße unterwegs war. Trotz eines Ausweichversuchs fuhr der 22-Jährige in den zwischenzeitlich quer zur Fahrbahn stehenden Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurde der 22-Jährige von seinem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst stationär in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro. Die Mülbergerstraße musste während der Unfallaufnahme für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Es kam hierdurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich umgeleitet.