Köngen (pol) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Industriegebiet von Köngen in einem Kreuzungsbereich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 23.55 Uhr auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Wendlingen unterwegs, mit der Absicht, auf Höhe der Wertstraße nach links in die Abzweigung zur B 313 einzufahren. Zum gleichen Zeitpunkt kam ihr ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw der Marke GMC entgegen. Dieser hatte die Absicht, an gleicher Stelle geradeaus in Richtung Köngen weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeugführer behaupten nun, dass ihre Ampel Grünlicht zeigte. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht deshalb Zeugen zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990420 zu melden.