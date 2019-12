Kreis Esslingen (pol)Ohne Beute ist ein Unbekannter geblieben, der zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 8.45 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeisigstraße in Leinfelden eingedrungen ist. Durch das Aufhebeln eines Fensters war der Täter ins Gebäude gelangt. Laut Angaben der Polizei steht die Höhe des Schadens noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.

Über ein aufgehebeltes Fenster ist ein Einbrecher im Laufe des Donnerstags oder Freitags im Nürtinger Stadtteil Hardt in eine Einliegerwohnung in der Straße Fuchsrain eingestiegen. Die Tat wurde am Freitag, gegen 13.20 Uhr, entdeckt. Ob etwas gestohlen wurde, steht nicht fest. Der am Fenster hinterlassene Schaden dürfte 500 Euro betragen. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Schlagwiesen am Donnerstag könnte bestehen.