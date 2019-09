Mehr zum Thema Filderstadt: 350 Europaletten gestohlen

Filderstadt (pol) Im Laufe des Wochenendes hat ein weiterer Diebstahl von Euro-Paletten auf den Fildern stattgefunden, wie die Polizei berichtet. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmenhof in der Fabrikstraße in Bonlanden etwa 100 Paletten im Wert von rund 1.000 Euro. Die Tat dürfte mit den bereits berichteten Diebstählen in Plattenhardt, ebenfalls in Bonlanden und Bernhausen zusammenhängen. Über das Wochenende wurden mittlerweile aus den Filderstädter Stadtteilen über 500 Euro-Paletten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Da zum Abtransport ein größeres Fahrzeug nötig war, bittet das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 um Zeugenhinweise. Ebenso werden sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Diebesguts erbeten.