Weilheim (pol) Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall von einem Zeugen gestoppt worden. Laut Angaben der Polizei war ein 76-Jähriger gegen 20.50 Uhr mit seinem Renault Mégane auf der Häringer Straße unterwegs und streifte kurz nach dem Ortsbeginn Weilheim einen am Straßenrand geparkten Skoda. Ohne anzuhalten fuhr der Senior in Schlangenlinien weiter in Richtung Aichelberg, worauf ihm ein hinterherfahrender, 28 Jahre alter Mann folgte. Über die A 8 setzte der Unfallfahrer seine Fahrt bis zur Ausfahrt Kirchheim/Ost fort und hielt dort an der Ampelanlage an. Der 28-Jährige hielt ebenfalls an, sprach den Senior an und zog dessen Fahrzeugschlüssel ab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten bei dem 76-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Dies bestätigte anschließend auch ein vorläufiger Test, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Der Führerschein des Mannes wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt, sein Wagen wurde abgeschleppt. Außerdem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Schaden am in Weilheim beschädigten Skoda beziffert die Polizei mit rund 1.500 Euro.