Weilheim (pol) Ein Junge ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Pedelec gestürzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 12-Jährige war um 15.40 Uhr mit seinem Fahrrad in der Untere Rainstraße unterwegs. Auf Höhe der Keplerstraße wollte er auf den Gehweg fahren. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der 12-Jährige zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Der Gestürzte wurde zunächst an der Unfallstelle von einer Notärztin versorgt bis ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik brachte.