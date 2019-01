Anzeige

Weilheim (pol)In ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Hepsisau ist laut Polizeiberichten am Mittwochnachmittag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Wohnzimmerfenster von der Terrasse aus auf. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Räume nach Wertsachen und Bargeld. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.