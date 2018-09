Anzeige

Weilheim (pol)Auf der Landstraße 1213 zwischen Gruibingen und Weilheim ist laut Polizei ein 19-jähriger VW Golf-Fahrer am Sonntagnachmittag mit einem Telefonmast kollidiert. Der Fahrer war gegen 14 Uhr in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei berichtet. An seinem neuwertigen und leistungsstarken GTI entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugs.