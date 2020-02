Weilheim (pol)In ein Wohnhaus am Ortsrand von Weilheim ist in der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 9.45 Uhr, eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter drangen nach Angaben der Polizei über ein Fenster in das Haus ein und nahmen ersten Erkenntnissen nach einen Tresor mit. Diesen transportierten die Einbrecher durch den Garten zu einer nebenan befindlichen Baumwiese, wo sie ihre Beute in ein größeres Fahrzeug einluden. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat der Polizeiposten Weilheim die Ermittlungen aufgenommen.