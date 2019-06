Weilheim (pol) Vermutlich ein und derselbe Täter dürfte für gleich drei Einbrüche in der Nacht von Dienstag, 17.15 Uhr, auf Mittwoch, 7.30 Uhr, im Industriegebiet verantwortlich sein.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster zunächst Zutritt zu einem Büroraum im Tobelwasenweg. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen und gelangte anschließend über eine Verbindungstür in die angrenzende Garage. Den dort abgestellten Wagen durchsuchte er ebenfalls und ließ daraus einen kleineren Münzgeldbetrag mitgehen.

Zudem stieß er auf Werkzeug, das er zum Aufhebeln eines Fensters in einer Firma in der Carl-Benz-Straße genutzt haben dürfte. In diesem Gebäude brach er mehrere Türen auf und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf einen Kaffeeautomaten, den er aufwuchtete und ausplünderte. Anschließend hebelte er am städtischen Bauhof, ebenfalls in der Carl-Benz-Straße, eine Tür auf und durchwühlte die Räumlichkeiten. Einen Tresor stemmte er mit brachialer Gewalt auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die angerichteten Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro summieren.

Kriminaltechniker sicherten Spuren an den Tatorten. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.