12.07.2019: In Weilheim sind am Freitagmorgen zwei Pkw zusammengekracht, dabei verletzten sich drei Personen. Quelle: SDMG

Weilheim (red)Am Freitagmorgen, kurz nach 11.30 Uhr, stiessen in der Kirchheimer Strasse in Weilheim ein VW Golf und ein VW Passat zusammen. Dabei gab es nach ersten Angaben drei Verletzte. Die Rettungsdienste versorgten diese vor Ort und brachten sie mit Rettungswagen in Kliniken. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es auf der Kirchheimer Strasse dadurch Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.