Anzeige

Filderstadt (pol) - Offenbar nicht richtig aufgepasst hat nach Polizeiangaben eine 23-jährige Audifahrerin, die am Mittwochmorgen auf der Straße "Im Haberschlai" (L 1209) in Richtung Plattenhardt unterwegs war und gegen 7.20 Uhr auf Höhe des Klinikums einen Auffahrunfall verursacht hat. Eine vor ihr fahrende 43-jährige Stuttgarterin wollte mit ihrem Smart nach links in die obere Zufahrt zur Filderklinik abbiegen. Sie setzte rechtzeitig den Blinker und musste aufgrund von Gegenverkehr kurz anhalten. Die Audifahrerin aus Filderstadt bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst ins Heck des Smart. Die 43-Jährige erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die L 1209 war während der Unfallaufnahme nur einseitig befahrbar. Es kam dadurch im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen.