DenkendorfIn einen leerstehenden Gebäudeteil einer Asylbewerberunterkunft in der Heydstraße sind in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, noch unbekannte Täter eingedrungen, meldet die Polizei. Nachdem sie ein Loch in eine Fensterscheibe geschlagen und das Fenster entriegelt hatten, suchten sie gezielt den Raum mit den sanitären Anlagen auf. Aus diesem verschwanden demnach in der Folge eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner. Der Wert der Beute wird auf 1000 Euro geschätzt. Ein Schaden entstand in Höhe von etwa 200 Euro.