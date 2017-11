Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 12.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen beim Stuttgarter Flughafen entstanden.

Eine 28-Jährige war mit ihrem BMW gegen neun Uhr auf der Flughafenentlastungsstraße in Richtung Echterdingen unterwegs. Im Einmündungsbereich mit der Autobahnanschlussstelle der A 8 kam es zur Kollision mit dem VW einer gleichaltrigen Frau, die von der Autobahn kam und nach links auf die Entlastungsstraße abbiegen wollte. Beide Fahrerinnen gaben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Der BMW war laut Polizei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.