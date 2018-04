Anzeige

Altbach (ES) Eine 42 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagvormittag nach einem Sturz vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Gegen neun Uhr war die Frau auf dem Gehweg des abschüssigen Oberen Eulenbergwegs unterwegs, als sie während der Fahrt damit begann, in ihrer Hosentasche nach einem Schlüssel zu suchen. Dabei geriet sie versehentlich gegen die Bordsteinkante und kam zu Fall. Die Frau zog sich nach den bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise aber wohl nur leichte Verletzungen zu. (fn)