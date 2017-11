Anzeige

Wolfschlugen (pol) - Lediglich eine goldene Halskette hat ein Einbrecher aus einem Wolfschlüger Mehrfamilienhaus an Allerheiligen entwendet. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte zwischen 15 und 19.30 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung in der Brunnenstraße gelangt. An ihr entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nach der Durchsuchung aller Räume entwendete er nach bisherigen Erkenntnissen nur das erwähnte Schmuckstück im Wert von mehreren hundert Euro.