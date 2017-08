Nürtingen (pol) - Nach zwei Unbekannten, die am frühen Donnerstagmorgen Am Lerchenberg einen schwarzen VW-Multivan aufgebrochen haben, fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Ein Zeuge hatte laut Polizei die beiden Männer gegen 1.15 Uhr beobachtet, wie sie in Fahrzeuge hineinleuchteten, die dort am Straßenrand geparkt waren. Als sie an dem Multivan eine Scheibe einschlugen, alarmierte er die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide unerkannt flüchten. Wie sich herausstellte, hatten sie an dem VW das Handschuhfach durchsucht. Weil dort aber offenbar nichts von Wert zu finden war, flüchteten sie ohne Beute. Beide Männer werden als etwa 25 Jahre alt, schlank und mit kurzen Haaren beschrieben. Der Erste soll mit einem blauen Pulli oder T-Shirt bekleidet gewesen sein. Zudem führte er eine schwarze Sporttasche mit weißen "Nike" Symbol mit sich. Der Zweite trug einen orangenen bzw. roten Pulli oder T-Shirt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter der Nummer 07022/9224-0 um Hinweise.

