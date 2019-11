Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrgast hat sich am Freitag gegen 16 Uhr im Bereich des Flughafens ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Flughafenstraße von Leinfelden-Echterdingen kommend Richtung Busterminal. Die Lenkerin eines weißen Pkw Fiat befuhr die Flughafenstraße in entgegengesetzter Richtung und bog nach links in die Zufahrt zu den Terminals ab. Hierbei missachtete sie den bevorrechtigten Linienbus, dessen Lenker eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die starke Bremsung prallte eine 30-jährige Businsassin gegen eine Haltestange und wurde leicht verletzt. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte sie ihre Reise fortsetzen.

Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.