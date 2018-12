Anzeige

Ostfildern (pol) Zwei Leichtverletzte sowie 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Montagabend um 20.10 Uhr in der Breslauer Straße in Ostfildern ereignet hat. Der 30-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem Audi von der Breslauer Straße nach links in die Danziger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Seat und kollidierte mit diesem. Der Unfallverursacher sowie der 35-jährige Lenker des Seat wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.