Ostfildern (pol) - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 27 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, gegen 11.30 Uhr auf der Kirchheimer Straße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, war eine 18-jährige Esslingerin mit ihrem Skoda auf der Kirchheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Otto-Vatter-Straße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch den Vorrang einer 45-Jährigen, die ihr mit ihrem VW Touareg entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin unverletzt blieben, wurde die Fahrerin des Touareg leicht verletzt. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.

