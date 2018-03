Anzeige

Wernau (pol) - Im Zusammenhang mit dem Faschingsumzug am Samstagnachmittag und den anschließenden Feierlichkeiten im gesamten Innenstadtgebiet von Wernau musste die Polizei mehrfach einschreiten. Während der eigentliche Faschingsumzug ohne besondere Vorkommnisse verlief, kam es mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad zu mehreren Körperverletzungsdelikten.

Gegen 16.00 Uhr wurde ein Wernauer von einer 5-köpfigen Personengruppe niedergeschlagen. Als einer der Beteiligten gegen den Pkw des 54-Jährigen urinierte, sprach er den Unbekannten an und es kam zur Auseinandersetzung. Der Mann wurde leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr geriet ein 20-Jähriger mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienst in Streit, nachdem dieser ihn aufgrund seiner starken Alkoholisierung aus der Bar verweisen wollte. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde, konnte ein Alkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt werden.

Gegen 19.40 Uhr tanzte ein 21-Jähriger eine ihm unbekannte gleichaltrige junge Dame aufdringlich an und wurde deshalb von einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter nach draußen gebeten. Der mit knapp zwei Promille alkoholisierte Mann wehrte sich heftig und verletzte den Sicherheitsdienst-Mitarbeiter leicht. Die verständigte Polizei sprach einen Platzverweis gegen den jungen Mann aus.

Außerdem kam es gegen 20.15 Uhr zu einer Schubserei. Ein 25-jähriger Beteiligter stürzte mit über 2,5 Promille und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Als sich gegen 20.40 Uhr ein 46-Jähriger aufgrund seiner Alkoholisierung von einer Bekannten mit dem Auto abholen ließ, stieg dieser, als das Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste, plötzlich wieder aus und wurde von einem mit Sondersignal vorbeifahrenden Rettungswagen leicht mit dem Außenspiegel gestreift. Er stürzte dabei zu Boden und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem gegen 01.00 Uhr ein alkoholisierter 50-Jähriger aus Fellbach ausrastete und mehrere Metallstühle durch die Gegend warf, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei griff er die eingesetzten Polizeibeamten an und wehrte sich heftig.

Des Weiteren musste am Samstagabend ein 13-jähriger Junge mit einer Alkoholvergiftung vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht werden.

Eine als Ordnerin eingesetzte 53-jährige Wendlingerin stürzte so unglücklich, dass sie sich schwer am Bein verletzte und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Wie es zu dem Sturz im Getümmel kam, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Wernau.