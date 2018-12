Anzeige

Nürtingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen ist am Donnerstagabend ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 19-jähriger Autofahrer gegen 17.50 Uhr an einer Einmündung geradeaus weiterfahren und übersah das von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 35-Jährigen, der abbiegen wollte. Die beiden Wagen wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten.