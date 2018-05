Anzeige

Esslingen (pol)Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Schorndorfer Straße und Breslauer Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 46-Jähriger gegen 6.45 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Breslauer Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Schorndorfer Straße einbiegen und hielt zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er laut Polizei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Dessen 69 Jahre alte Fahrerin hatte keine Chance mehr zu reagieren, sodass beide Autos im Einmündungsbereich heftig zusammenkrachten. Beide Fahrzeugfahrer wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt 20 000 Euro beziffert.

Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr im Einsatz. Bevor die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte, musste sie erst von einer Kehrmaschine gereinigt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderung geführt hat. Zeugen, die den Unfall beobachtet und hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.